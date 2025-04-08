В клинике им. Л. Рошаля сделали уникальные операции детям из Семейного центра

Фото: t.me/roshal_kids
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля провели уникальные операции детям из Семейного центра социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов провёл выездную консультацию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По её итогам три ребёнка с серьёзными деформациями опорно-двигательного аппарата получили направление на госпитализацию в центр.
У двух мальчиков были деформированные стопы, что сильно затрудняло для них ходьбу. У девочки обнаружили лучевую косорукость, которая мешала нормальной жизни и даже не позволяла нормально принимать пищу.
Ранее сообщалось, что в Московской области работают более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации.
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У двух мальчиков были деформированные стопы, что сильно затрудняло для них ходьбу. У девочки обнаружили лучевую косорукость, которая мешала нормальной жизни и даже не позволяла нормально принимать пищу.
«Мы провели реконструктивные операции на стопах мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и дадут уверенную походку. Девочке выполнили операцию на кистевом суставе. Теперь она сможет выполнять простые действия – например, держать ложку во время еды. Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь», – рассказал Иванов.Как отметили в ДКЦ, юные пациенты уже выписаны. Проведённые операции значительно улучшит качество жизни детей и позволит им стать более независимыми. В России такие хирургические вмешательства проводят только несколько центров.
Ранее сообщалось, что в Московской области работают более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации.
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Лора Луганская