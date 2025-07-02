В Дубне хирурги спасли пострадавшую в ДТП с тяжелейшими травмами

02 июля 2025, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачам Дубненской больницы удалось за пять часов спасли женщину с тяжёлыми травмами после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московкой области.





Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в ДТП в крайне тяжёлом состоянии с признаками внутреннего кровотечения. Врачи выявили у женщины многочисленные повреждения внутренних органов брюшной полости, травмы грудной клетки, позвоночника, рук и ног.



У пациентки существенно упал объём крови, началось заражение – септический шок. Появились признаки полиорганной недостаточности – нарушения работы сразу нескольких органов. Дыхание пострадавшей было сильно затруднено.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дальнейшее обследование выявило источник кровотечения – разорванные селезёнку и кишечник, а также разрыв корня брыжейки. Врачи немедленно начали операцию.

«Сложное многоступенчатое хирургического вмешательство, которое длилось 4,5 часа. Были удалены повреждённые ткани, восстановлена анатомическая целостность поражённых органов. На третьи сутки женщина уже могла самостоятельно сидеть и передвигаться. Через 10 дней в реанимации пациентка почувствовала себя лучше и была переведена в хирургическое отделение для продолжения лечения», – рассказал врач-хирург Дубненской больницы Вадим Афроськин.