В Подмосковье телемедицинские консультации получили более 4,5 млн человек

03 декабря 2025, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более четырёх с половиной миллионов жителей Московской области получили консультации врачей в онлайн-режиме с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках телемедицинского приёма врач может рассказать об итогах диспансеризации или проведённых исследований, скорректировать терапию и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.





«Цифровые сервисы позволяют упростить получение целого ряда медицинских услуг и при этом сэкономить время на походе в поликлинику. С начала 2025 года телемедицинскими сервисами в Московской области воспользовались более 4,5 млн человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.