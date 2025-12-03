В Подмосковье телемедицинские консультации получили более 4,5 млн человек
Более четырёх с половиной миллионов жителей Московской области получили консультации врачей в онлайн-режиме с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках телемедицинского приёма врач может рассказать об итогах диспансеризации или проведённых исследований, скорректировать терапию и продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Цифровые сервисы позволяют упростить получение целого ряда медицинских услуг и при этом сэкономить время на походе в поликлинику. С начала 2025 года телемедицинскими сервисами в Московской области воспользовались более 4,5 млн человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию можно на приёме у лечащего врача, через инфомат в поликлинике, по телефону 122, через портал госуслуг «Здоровье» или приложение «РТ ДокторОнлайн».