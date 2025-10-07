В Детском центре юной пациентке вырастили фрагмент челюсти

07 октября 2025, 17:18

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Хирурги Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля вырастили девочке челюсть. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.





В ДКЦ обратилась 12-летняя пациентка с осложнениями после перенесённой операции по поводу сращения челюстного сустава. У ребёнка перестала развиваться нижняя челюсть. Это грозило тяжёлой деформацией лицевого скелета и нарушением формирования всей зубочелюстной системы.



«Челюстно-лицевые хирурги во время операции применили метод дистракционного остеогенеза. Они установили на челюсть специальный аппарат, который начал постепенно растягивать костный фрагмент и стимулировать рост новой ткани. Процесс контролировали с помощью УЗИ, что позволяло точно регулировать рост кости», – рассказали в клинике.