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В девяти домах округа Красногорск заменят лифты

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

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Двенадцать новых лифтов установят в девяти многоквартирных домах, расположенных в городском округе Красногорск, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», информацию об этом пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Новые лифты отличаются высокой скоростью движения, при этом они работают намного тише. Кроме того, они оснащены современными системами безопасности, сто особенно важно для пассажиров с маленькими детьми и пожилых людей», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в текущем году планируется установить 376 новых лифтов в 136 жилых домах. Узнать адрес и сроки проведения работ можно на интерактивной карте на сайте подмосковного Фонда капитального ремонта.

МинЖКХ Московской области активно ведёт свою страницу в соцсети и регулярно информирует жителей разных округов Подмосковья о текущих и планируемых работах.

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В Московской области за неделю ликвидировали 414 засоров
28 февраля 2025, 09:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

За неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» устранили 414 засоров в канализационных системах семи городских округов Восточной части Подмосковья, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Кроме того, было ликвидировано 103 технических сбоя, из них 66 — на водопроводных сетях, 25 — на канализационных, 12 — на тепловых. Большая часть работ проводилась без отключения ресурсов, что позволило минимизировать неудобства для жителей.

Также было обработано более 400 заявок от жителей Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электростальского, Ногинского и Щёлковского городских округов. Большинство обращений касалось проблем с канализацией.

Важно отметить, что основной причиной засоров является неправильное использование канализационных систем, когда в них сбрасываются нерастворимые вещества и материалы. В результате в трубах скапливаются тряпки, влажные салфетки и другие предметы, образующие плотные пробки и приводящие к серьёзным последствиям, таким как аварии, дорогостоящий ремонт, затопление и повреждение имущества.

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#подмосковье
#ремонт
#канализация
#трубы
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На промышленном объекте в Ленинском округе обнаружили 17 нелегалов
28 февраля 2025, 09:15

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории одного из промышленных объектов в селе Беседы Ленинского округа, в результате были обнаружены 17 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отделение полиции доставили 31 иностранного гражданина, их проверили по информационным базам и обнаружили, что 17 приезжих из Средней Азии нарушают режим пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На каждого из нарушителей составили протокол и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

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Информационный онлайн-сервис расскажет аграриям Подмосковья о мерах поддержки
27 февраля 2025, 23:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запущен «Календарь мер поддержки» для сельхозтоваропроизводителей. Там содержится информация о порядке получения субсидий и грантов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Этот интерактивный сервис позволяет узнать сроки подачи заявок, требования к получателю меры господдержки, необходимые документы для предоставления, а также объём софинансирования и всю дополнительную информацию», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
По его словам, фермеры и сельхозтоваропроизводители смогут в онлайн-режиме найти информацию по всем направлениям АПК, в том числе о поддержке растениеводства, животноводства, рыбоводства, производства пищевых добавок, переработке, приобретении сельхозтехники, проведении земельных работ, а также получении грантов на развития фермерских хозяйств.

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В Подмосковье стартует просветительский проект «Родительский час»
27 февраля 2025, 22:49

Фото: пресс-служба Минобра МО

Минобразования Московской области запускает онлайн-проект «Родительский час». Это цикл вебинаров для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, здоровья безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рубрике «Мнения эксперта» выступят психологи и педагоги. В рубрике «Родителям на заметку» эксперты Корпоративного университета развития образования представят рекомендации и памятки по вопросам воспитания. А в разделе «Вопрос? Ответ!» родители смогут направить видеообращения и получить разъяснения от экспертов», – рассказали в министерстве.
Первый вебинар состоится 28 февраля в 15 часов. Он будет посвящён теме «Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы». Эксперты обсудят механизмы защиты детей от негативного контента. Спикером выступит нейропсихолог, преподаватель психологии, лектор Российского общества «Знание» Лев Малазония. Модератором станет замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке. Прямая трансляция пройдёт во «ВКонтакте».

Запись вебинара будет доступна в телеграм-канале Корпоративного университета развития образования и официальной группе «ВКонтакте».

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Подмосковный врач Одинаева назвала причины потери обоняния у ребёнка
27 февраля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Потеря обоняния у ребёнка может быть как временной, так и постоянной. Об этом предупредила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Отсутствие способности ощущать запахи негативно влияет на качество жизни, так как обоняние играет важную роль в восприятии вкуса пищи, эмоциональном благополучии и даже безопасности – например, в обнаружении испорченной еды или запаха газа.
«Нарушение обоняния может быть вызвано заболеваниями верхних дыхательных путей – ринитом, синуситом или полипами в носу, которые временно блокируют обонятельные рецепторы. Также к этому состоянию могут привести травмы головы, повлёкшие повреждение обонятельного нерва или области мозга, отвечающей за обоняние. Вирусные инфекции, например ОРВИ или COVID-19, могут вызывать временную аносмию из-за поражения обонятельных рецепторов», – перечислила Одинаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Другая причина нарушения обоняния – врождённые аномалии развития, такие как синдром Каллмана, заболевания головного мозга и даже врождённая аносмия

Для диагностики аносмии врач опрашивает родителей и ребёнка, чтобы выяснить возможные причины патологии, осматривает нос и носоглотку. При необходимости назначают дополнительные исследования – МРТ или КТ.

В ряде случаев нарушение обоняния – сигнал о наличии другого, потенциально серьёзного заболевания. В НИКИ детства рекомендуют не откладывать визит к специалисту и не заниматься самолечением при появлении первых симптомов.

В ведомстве напомнили, что 27 февраля отмечается День осведомлённости о потере обоняния – аносмии.

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