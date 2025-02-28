В девяти домах округа Красногорск заменят лифты

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Двенадцать новых лифтов установят в девяти многоквартирных домах, расположенных в городском округе Красногорск, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», информацию об этом пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Новые лифты отличаются высокой скоростью движения, при этом они работают намного тише. Кроме того, они оснащены современными системами безопасности, сто особенно важно для пассажиров с маленькими детьми и пожилых людей», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в текущем году планируется установить 376 новых лифтов в 136 жилых домах. Узнать адрес и сроки проведения работ можно на интерактивной карте на сайте подмосковного Фонда капитального ремонта.
МинЖКХ Московской области активно ведёт свою страницу в соцсети и регулярно информирует жителей разных округов Подмосковья о текущих и планируемых работах.
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Лев Каштанов