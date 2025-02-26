В Подольске по требованию прокуратуры привели в порядок многоквартирный дом

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом, в котором проживает заявительница, содержался ненадлежащим образом: в подвале обнаружилось подтопление, в системе отопление было выявлено завоздушивание, а содержание счётчиков тепла не соответствовало техническим нормам», — говорится в сообщении.

