В Подольске по требованию прокуратуры привели в порядок многоквартирный дом

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Подольская городская прокуратура добилась от управляющей компании устранения нарушений в содержании многоквартирного дома, разбирательство проводилось по заявлению местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства.
По требованию прокуратуры управляющая компания исправила все недочёты, а для жителей провели перерасчёт начислений за содержание дома. Кроме того, УК привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 250 тысяч рублей.«В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом, в котором проживает заявительница, содержался ненадлежащим образом: в подвале обнаружилось подтопление, в системе отопление было выявлено завоздушивание, а содержание счётчиков тепла не соответствовало техническим нормам», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов