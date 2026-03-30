В девяти округах Московской области отремонтировали светофоры
Светофоры отремонтировали специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах в девяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В частности, светофоры починили на улице Советская в Балашихе, на улице Ленина в Лобне, на улицах Кирова и Клемента Готвальда в Подольске, на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Профессиональная в Дмитрове и на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Кроме того, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном отремонтировали кнопку пешеходного светофора», — говорится в сообщении.Светофоры вновь заработали также в деревне Раздоры Одинцовского округа, на Осташковском шоссе в деревне Болтино округа Мытищи и на 32-м километре Волоколамского шоссе в посёлке Нахабино округа Красногорск.