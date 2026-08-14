В Люберцах готовность коммунальных объектов к отопительному сезону превысила 85%
В Люберцах продолжается подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему сезону. Плановые профилактические работы проводят на всех объектах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Подготовка идёт по графику. Сейчас готовность коммунальных объектов и теплосетей в муниципалитете превысила 85%.
«При поддержке губернатора Андрея Воробьёва, в рамках народной программы «Единой России» и во исполнение задач президентского проекта «Инфраструктура для жизни» реализуем масштабную программу модернизации ЖКХ. В Дзержинском к отопительному сезону капитально отремонтируем шесть центральных тепловых пунктов, заменим 5,5 километров теплосетей», – рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Все работы на объектах теплоснабжения в Люберцах завершат до начала отопительного сезона.