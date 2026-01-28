В Электростали завершена реконструкция детского отделения больницы

28 января 2026, 13:53

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Электростали на проспекте Ленина, д. 10 завершилось обновление детского отделения ГБУЗ «Электростальская больница». Ход работ на всех этапах сопровождали эксперты стройконтроля, подтвердившие соответствие объекта стандартам безопасности, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







В здании полностью заменили инженерные коммуникации — от вентиляции до водопровода, обновили фасад и выполнили внутреннюю отделку. Особое внимание уделили доступной среде: обустроены уютная входная группа для родителей с младенцами и отдельный вход с пандусом для маломобильных пациентов.



На данный момент строители проводят финальную пусконаладку оборудования. После открытия поликлиника обеспечит принципиально новый уровень комфорта для детей и персонала.