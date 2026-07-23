В Электростали задержали мужчину после выстрела с балкона в подростка
Нетрезвый житель Электростали выстрелил из пневматического оружия в подростка, который убирал двор. После происшествия полицейские задержали стрелявшего. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Подробности о самочувствии несовершеннолетнего пока не раскрывают. Пневматика не относится к огнестрельному оружию, однако выстрел способен причинить травмы. По информации канала, задержанный прежде неоднократно попадал под административную ответственность. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Пневматический пистолет стреляет снарядами за счёт энергии сжатого газа или пружинного механизма. Несмотря на то что такое оружие обычно не считается огнестрельным, оно может быть опасным: пуля или металлический шарик способны травмировать кожу, глаза и внутренние органы. Степень вреда в каждом случае определяет судебно-медицинская экспертиза.
Ответственность мужчины будет зависеть от последствий для подростка и обстоятельств стрельбы. Если пострадавшему причинён вред здоровью, действия могут квалифицировать как умышленное причинение вреда различной тяжести; при отсутствии серьёзных травм возможна административная ответственность, в том числе за мелкое хулиганство. Состояние опьянения не освобождает от ответственности и может быть учтено при назначении наказания.
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