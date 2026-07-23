В Электростали задержали мужчину после выстрела с балкона в подростка

23 июля 2026, 09:42

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Нетрезвый житель Электростали выстрелил из пневматического оружия в подростка, который убирал двор. После происшествия полицейские задержали стрелявшего. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».