В девяти округах Подмосковья отремонтировали остановки
Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городах автобусные остановки починили на улице Вернова в Дубне, на Октябрьском проспекте в Подольске, на улице Октябрьской Революции в Коломне и на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном», — говорится в сообщении.Работы провели также в малых населённых пунктах. В частности, на улице 8 Марта в деревне Клишева Раменского муниципального округа, в солнечногорском посёлке городоского типа Менделеево, в ступинской деревне Гладково, в деревне Татищево Дмитровского округа и в селе Марфино округа Мытищи.