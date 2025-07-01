В девяти округах Подмосковья отремонтировали остановки

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«В городах автобусные остановки починили на улице Вернова в Дубне, на Октябрьском проспекте в Подольске, на улице Октябрьской Революции в Коломне и на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
Работы провели также в малых населённых пунктах. В частности, на улице 8 Марта в деревне Клишева Раменского муниципального округа, в солнечногорском посёлке городоского типа Менделеево, в ступинской деревне Гладково, в деревне Татищево Дмитровского округа и в селе Марфино округа Мытищи.
Лев Каштанов

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