В девяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Светофоры, расположенные на региональных дорогах в девяти округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры починили на дороге в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, на Заводской улице в посёлке Любучаны округа Чехов, на Павлинском шоссе в Балашихе, на улице Свердлова в Подольске, на проспекте Кирова в Коломне, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на улице Академика Янгеля в Красноармейске», — говорится в сообщении.Кроме того, в селе Озерецкое Дмитровского округа и селе Михайловская Слобода Раменского округа починили сломавшиеся вызывные кнопки на светофорах для пешеходов.
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