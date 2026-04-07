В девяти округах Подмосковья починили дорожные знаки
Повреждённые, выцветшие и отсутствующие знаки на региональных дорогах в девяти округах Московской области привели в порядок и восстановили специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте дорожные знаки отремонтировали на Вишняковском шоссе в Николо-Архангельском микрорайоне Балашихи, на Волковском шоссе в Мытищах, на улице Мира в Красногорске, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на улице Московская во Фрязине, на улице Гагарина в Жуковском и на Московской улице в Истре», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили на Борисовском шоссе в деревне Борисово округа Серпухов, на Центральной улице в селе Балобаново Богородского округа, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново, улице Центральная в деревне Пирогово и Осташковской улице в деревне Осташково округа Мытищи, а также на дорогах в сёлах Онуфриево и Павловская Слобода и в деревне Ленино округа Истра.