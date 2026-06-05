В девяти округах Подмосковья восстановили наружное освещение
Линии уличного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте свет починили на Ратехинском шоссе в Звенигороде, на 89-м километре Каширского шоссе, на проспекте Победы и на улицах Чайковского и Колхозная в Ступине, на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском, на улицах Школьная и Индустриальная в подольском микрорайоне Климовск, на улице 1 Мая в Егорьевске и на Разинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение восстановили на дороге в посёлке Красково и на улице Жуковского в деревне Пехорка округа Люберцы, в посёлке Часцы Одинцовского округа, в посёлке Тучково под Рузой и в деревне Назимиха округа Щёлково.