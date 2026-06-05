В девяти округах Подмосковья восстановили наружное освещение

05 июня 2026, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Линии уличного освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте свет починили на Ратехинском шоссе в Звенигороде, на 89-м километре Каширского шоссе, на проспекте Победы и на улицах Чайковского и Колхозная в Ступине, на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском, на улицах Школьная и Индустриальная в подольском микрорайоне Климовск, на улице 1 Мая в Егорьевске и на Разинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.