В Сергиевом Посаде откроют выставку «Образ русского архиерея»
Масштабный межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея. От «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества» откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в среду, 7 октября.
Выставка, в организации которой приняли участие Сергиево-Посадский музей-заповедник, музей-заповедник «Ростовский кремль» и Новгородский музей-заповедник, а также Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, посвящена истории белого архиерейского клобука.
«Экспозиция охватывает период от средневековья до восстановления патриаршества в России в 1917 году», — говорится в сообщении.Центральными экспонатами станут два белых клобука. Один из них относится к XIV веку. Традиция связывает его с новгородским архиепископом Василием Каликой. А второй был создан в XVII и принадлежал митрополиту Ростовскому Ионе III.
В экспозицию вошли также другие архиерейские облачения, иконы и прочие памятники церковного искусства.
Проект экспонировался в Новгороде, затем в Ростовском кремле, а в Сергиеве Посаде он будет работать до 6 декабря.