В Сергиевом Посаде откроют выставку «Образ русского архиерея»

05 октября 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба выставочного проекта

Масштабный межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея. От «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества» откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в среду, 7 октября.





Выставка, в организации которой приняли участие Сергиево-Посадский музей-заповедник, музей-заповедник «Ростовский кремль» и Новгородский музей-заповедник, а также Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, посвящена истории белого архиерейского клобука.





«Экспозиция охватывает период от средневековья до восстановления патриаршества в России в 1917 году», — говорится в сообщении.