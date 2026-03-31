В ДК каширского села Барабаново после ремонта заработали 11 кружков
Дом культуры в селе Барабаново округа Кашира отремонтировали. Это позволило расширить творческую деятельность учреждения. Теперь в нём работают 11 кружков для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О ремонте рассказала директор ДК Татьяна Лобанова.
«Мы приобрели мебель, облицевали плиткой входную зону, сделали дополнительно ремонт в библиотеке. Раньше таких условий для занятий не было. Сейчас дети приходят в сменной обуви, раздеваются в раздевалке, занимаются в современных классах. И самое важное — они привыкают к культуре. ДК снова стал центром нашей деревни, местом, куда идут с радостью, — сказала Татьяна Лобанова.Она поблагодарила за перемены к лучшему главу округа Кашира Романа Пичугина. Помощь в оснащении ДК современной аппаратурой оказал также член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.
«Мы создаём условия для развития творчества, для самореализации людей. (…) Мы и дальше будем поддерживать такие учреждения, потому что именно здесь формируется культурный код нашей малой родины», — заявил Голубев.Сейчас в ДК готовятся к летнему сезону, планируют проведение сезонных фестивалей и праздников.