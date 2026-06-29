В ДК «Октябрь» Павловского Посада провели праздник для выпускников

29 июня 2026, 14:16

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздник для 1 220 выпускников девятых классов и 384 одиннадцатиклассников школ Павлово-Посадского округа устроили в местном ДК «Октябрь» в День молодёжи — 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Школьников, их учителей и родителей поздравили временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, депутат Госдумы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Линара Самединова.





«Кажется, что только вчера они пришли в первый класс с букетами и бантами, а сегодня за их плечами — годы открытий, первые пятёрки и двойки, дружба на переменах, влюблённости и, конечно, бессонные ночи перед экзаменами. Они прошли этот путь достойно. Ребята, вы справились. Мы вами гордимся!» — сказал Сергей Балашов.