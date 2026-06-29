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Депутат Госдумы из Павловского Посада Панин вошёл в новый список кандидатов

Фото: istockphoto.com/Artmim

Представитель Павловского Посада в Госдуме действующего созыва Геннадий Панин вошёл в список кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах в парламент страны. Об этом написал в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.



Место в списке Геннадий Панин получил после победы на предварительном голосовании партии. Он будет баллотироваться в одномандатном округе №125.

«В округ входят Павловский Посад, Орехово-Зуево, Егорьевск, Электросталь и Шатура. Это промышленное сердце и культурная душа Восточного Подмосковья, где живут неравнодушные и трудолюбивые люди», — отметил кандидат.
Он поблагодарил участников предварительного голосования за поддержку и рассказал, что в ходе предвыборной кампании собирается провести с избирателями не менее 100 встреч.
Лев Каштанов

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