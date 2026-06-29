Депутат Госдумы из Павловского Посада Панин вошёл в новый список кандидатов

29 июня 2026, 13:52

Фото: istockphoto.com/Artmim

Представитель Павловского Посада в Госдуме действующего созыва Геннадий Панин вошёл в список кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах в парламент страны. Об этом написал в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.





Место в списке Геннадий Панин получил после победы на предварительном голосовании партии. Он будет баллотироваться в одномандатном округе №125.





«В округ входят Павловский Посад, Орехово-Зуево, Егорьевск, Электросталь и Шатура. Это промышленное сердце и культурная душа Восточного Подмосковья, где живут неравнодушные и трудолюбивые люди», — отметил кандидат.