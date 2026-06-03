В ДК Подольска открыли городской детский лагерь
Летний городской детский лагерь «Октябрёнок» заработал во дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками первой смены стали 26 ребят. Им подарили брендированные бейсболки и устроили для них спортивные игры и мастер-класс по хип-хопу.
«Смена началась 1 июня и продлится пять дней. В программе лагеря — экскурсии по интересным местам округа, квесты и квизы, игра в городки на стадионе «Труд», занятия рисованием и вокалом, а также спектакли коллективов ДК «Октябрь», — говорится в сообщении.Мероприятия городского лагеря проводятся с 9:00 до 17:00. За безопасностью детей следят наставники-вожатые. Впереди ещё три смены, они начнутся 8, 15 и 22 июля.