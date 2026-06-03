В строительство завода функционального питания в Ступине вложат 178 млн рублей
В Ступине организуют производство функционального питания. Инвестиционный проект реализует компания «СОФОС БИО», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель гендиректора ООО «СОФОС БИО» Евгений Кореньков.
«Для реализации проекта инвестор построит производственно-складской комплекс площадью 3000 квадратных метров. Завод сможет производить 1000 тонн продукции в год. Инвестиции составят 178 миллионов рублей», – рассказала Зиновьева.На предприятии рассчитывают создать порядка 120 рабочих мест.
«На новом заводе в Ступине начнут производство пищевых добавок, ингредиентов и сырья для БАДов, спортивного функционального питания, фармацевтики и космецевтики. Запуск проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В результате «СОФОС БИО» рассчитывает охватить порядка 70% российского рынка функционального питания», – отметил Кореньков.Проект будет реализован на земельном участке площадью один гектар, который находится в собственности компании.