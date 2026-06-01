В Наро-Фоминске открылся фирменный магазин «Бобруйский зефир»

01 июня 2026, 15:54

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Первый в Московской области фирменный магазин «Бобруйский зефир» открылся в Наро-Фоминске 29 мая — в день 100-летия города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





«Бобруйский зефир» заработал по адресу: улица Маршала Жукова, дом №52. Открытие стало особенно символичным, потому что Бобруйск является побратимом Наро-Фоминска.





«Магазин стал восьмой точкой продаж знаменитых сладостей в России и первой — в Московской области. Управляющий делами Бобруйского горисполкома Вадим Куликов пообещал, что ассортимент будет полным и интересным, а все новинки будут появляться сразу же», — говорится в сообщении.