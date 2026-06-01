В Наро-Фоминске открылся фирменный магазин «Бобруйский зефир»
Первый в Московской области фирменный магазин «Бобруйский зефир» открылся в Наро-Фоминске 29 мая — в день 100-летия города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Бобруйский зефир» заработал по адресу: улица Маршала Жукова, дом №52. Открытие стало особенно символичным, потому что Бобруйск является побратимом Наро-Фоминска.
«Магазин стал восьмой точкой продаж знаменитых сладостей в России и первой — в Московской области. Управляющий делами Бобруйского горисполкома Вадим Куликов пообещал, что ассортимент будет полным и интересным, а все новинки будут появляться сразу же», — говорится в сообщении.Жители Наро-Фоминска поспешили познакомиться с новыми товарами, так что в день открытия в магазине было многолюдно.