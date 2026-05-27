Глава Наро-Фоминского округа Шамнэ поздравил выпускников на «Последнем звонке»
Последний звонок прозвенел для выпускников Наро-Фоминского округа. Учеников и педагогов школы №7 поздравил руководитель муниципалитета Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Праздник прошёл в лучших традициях: с цветами, напутствиями и вальсом.
«Школа №7 является одним из флагманов образования округа. Роман Шамнэ пожелал удачи на предстоящих экзаменах 32 одиннадцатиклассникам и сотням девятиклассников», — говорится в сообщении.Всего в округе в этом году девятые классы заканчивают 2105 человек, а одиннадцатые — 802. Несколько выпускников претендуют на медали.
Ранее сообщалось, что безопасность на «Последних звонках» в школах Московской области обеспечивали сотрудники вневедомственной охраны.