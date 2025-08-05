В Дмитрове будут производить корма для аквакультур

В Дмитрове будут производить корма для аквакультурНовый цех будет расположен на территории действующего завода, который выпусает высококачественных кормов для кошек и собак, а также специализированных продуктов питания для промышленных аквакультур.
«Ожидаемый объём продукции должен увеличиться в 10 раз. Годовой выпуск продукции после ввода новых мощностей достигнет 35 тыс. тонн сухих кормов и свыше 8 тыс. тонн влажных рационов для питомцев. Это позволит обеспечить стабильное снабжение продукцией российских потребителей и укрепить позиции компании на внутреннем рынке зоотоваров и специализированного питания для аквакультуры», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Запустить новый цех компания рассчитывает в 2027 году. Сейчас на предприятии создано более 320 рабочих мест, Расширение производства позволит увеличить штат компании до 450 человек.