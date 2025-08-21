В Дмитрове капитально отремонтируют детсад «Алёнушка»
Здание дмитровского детского сада «Алёнушка», являющегося дошкольным отделением гимназии «Логос», капитально отремонтируют. Работы начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Детский сад был построен 45 лет назад. Капремонт здания проведёт компания РСПК.
«Ремонт дошкольного учреждения — это воплощение в жизнь принципов национального проекта «Семья», направленного на создание комфортной среды для подрастающего поколения», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.В ходе работ в здании обновят фасад, кровлю и водостоки, заменят инженерные сети, отремонтируют пищеблок и помещения для групп, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию.
На время ремонта детей временно переведут в другие детсады. Завершить работы и сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.