В Дмитрове капитально отремонтируют детсад «Алёнушка»

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Здание дмитровского детского сада «Алёнушка», являющегося дошкольным отделением гимназии «Логос», капитально отремонтируют. Работы начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Детский сад был построен 45 лет назад. Капремонт здания проведёт компания РСПК.

«Ремонт дошкольного учреждения — это воплощение в жизнь принципов национального проекта «Семья», направленного на создание комфортной среды для подрастающего поколения», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
В ходе работ в здании обновят фасад, кровлю и водостоки, заменят инженерные сети, отремонтируют пищеблок и помещения для групп, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию.

На время ремонта детей временно переведут в другие детсады. Завершить работы и сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Лев Каштанов

