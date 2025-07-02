В Барнауле воспитатель оставила ребёнка в пустом детском саду

02 июля 2025, 10:37

В Барнауле воспитатель закрыла ребёнка в детсаде, в СК поручили возбудить дело

Фото: iStock/Nadezhda1906

В одном из детских садов Барнаула произошёл инцидент: воспитатель закрыла ребёнка в здании учреждения. Сейчас прокуроры Алтайского края выясняют обстоятельства произошедшего, пишет «Российская газета».