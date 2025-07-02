В Барнауле воспитатель оставила ребёнка в пустом детском саду

В Барнауле воспитатель закрыла ребёнка в детсаде, в СК поручили возбудить дело
Фото: iStock/Nadezhda1906

В одном из детских садов Барнаула произошёл инцидент: воспитатель закрыла ребёнка в здании учреждения. Сейчас прокуроры Алтайского края выясняют обстоятельства произошедшего, пишет «Российская газета».



Известно, что воспитатель уволена, так как нарушила должностные инструкции, а заведующая учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности.

По данным Следственного комитета, работники детского сада оставили ребёнка одного в группе, а родителям сказали, что его забрали. Мать ребёнка подняла тревогу, в итоге плачущего воспитанника нашли в туалете, в шкафу со швабрами.

Глава СК России Александр Бастрыкин в связи с произошедшим инцидентом поручил возбудить уголовное дело.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0