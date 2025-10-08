Загруженность подмосковных дорог утром 8 октября составила пять баллов

08 октября 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 8 октября, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на 17 вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.