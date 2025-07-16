В Дмитрове начался снос аварийного двухэтажного дома на 12 квартир
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Авариный жилой дом №33 в микрорайоне ДЗФС города Дмитров начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь двухэтажного дома с двенадцатью квартирами составляет более тысячи квадратных метров.
«Из-за морального и физического износа конструкций здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Работы по сносу дома планируется завершить до конца июля.
Всего на территории Дмитровского округа было выявлено 590 авариных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день снесены либо достроены и приведены в соответствие с нормами 340 зданий. Работа продолжается.