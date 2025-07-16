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В Дмитрове начался снос аварийного двухэтажного дома на 12 квартир

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Авариный жилой дом №33 в микрорайоне ДЗФС города Дмитров начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Площадь двухэтажного дома с двенадцатью квартирами составляет более тысячи квадратных метров.

«Из-за морального и физического износа конструкций здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Работы по сносу дома планируется завершить до конца июля.

Всего на территории Дмитровского округа было выявлено 590 авариных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день снесены либо достроены и приведены в соответствие с нормами 340 зданий. Работа продолжается.
Лев Каштанов

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