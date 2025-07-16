В Павловском Посаде очистят пешеходные зоны и приведут в порядок лавочки

16 июля 2025, 10:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работы по благоустройству продолжаются в Павлово-Посадском округе. Муниципальные власти провели осмотр территорий и дали поручения по устранению недочётов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На основании осмотра был дан ряд поручений, включая своевременную уборку мусора на газонах и обочинах, очистку дорожных знаков и борьбу с незаконной рекламой на фонарных столбах. Особое внимание было уделено содержанию пешеходных зон и парка «Меленки».





«Пешеходные зоны будут очищены и восстановлены, повреждённую брусчатку на Центральной площади скоро заменят. Лавочки на улицах покрасят и приведут в порядок. А перед сценой в парке «Меленки» сделают твёрдое покрытие», — говорится в сообщении.