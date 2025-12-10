В Дмитрове начался снос сразу трёх аварийных домов

10 декабря 2025, 09:48

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Три одноэтажных многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии, сносят в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома расположены по следующим адресам: 1-я Заречная, №25, 2-я Заречная, №25 и Кольцевая, №22. Все три здания построили в 50-х годах ХХ века, их общая площадь составляет около 385 квадратных метров.





«Со временем постройки обветшали. Их признали аварийными, жильцов из девяти находящихся там квартир расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.