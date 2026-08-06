В Дмитрове нашли более 120 нелегальных мигрантов

06 августа 2026, 09:30

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по выявлению несоблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Дмитровском округе. В результате они обнаружили более 120 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проводились в хостелах, производственно-складских комплексах, на улицах и в парках.





«К административной ответственности привлекли 122 приезжих из стран ближнего и дальнего зарубежья. На 117 человек написали протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и работу без патента, а 18 мигрантов привлекли к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.