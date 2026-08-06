Школьник едва не задушил сверстника во время драки в Красноярском крае
В Октябрьском районе школьник едва не задушил сверстника во время уличной драки. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash, публикуя инцидент случившегося в Красноярском крае.
По словам очевидцев, между подростками вспыхнула ссора из-за того, что один из них оскорбил отца другого. В ходе потасовки один из мальчиков применил удушающий приём — его оппонент больше четверти часа лежал на земле и не мог подняться.
Местные жители жалуются, что в последнее время у пятиэтажных домов на улице Можайского постоянно собирается молодёжь, которая начинает спорить. Драки в этом месте случаются регулярно. В материале подчеркивается, что всего неделю назад рядом с этой территорией до комы избили взрослого мужчину.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке буйного мужчину в одних трусах, который начал вести себя агрессивно у ресторана «Супра Романи», скрутили силовики. Затем гражданина забрали медики на реанимации.
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