Драчун из Хабаровского края заплатит 200 тысяч за откушенное ухо оппонента
Житель Хабаровского края выплатит 200 тысяч рублей за то, что в ходе драки откусил оппоненту часть уха. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Конфликт вспыхнул у кафе в Советской Гавани. Во время обычной потасовки один из участников неожиданно пустил в ход зубы – его противник лишился верхней части ушной раковины. Пострадавший обратился в суд и выиграл дело. При рассмотрении иска учли степень вины ответчика, его материальное положение, возраст и состояние здоровья истца, а также тяжесть перенесённых страданий.
Судья постановил взыскать с агрессора 200 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и ещё семь тысяч – на оплату услуг адвоката. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе судов региона.
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