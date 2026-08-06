На берегу реки в Приморье обнаружили шкуру краснокнижного тигра

06 августа 2026, 02:28

В Приморье возбудили уголовное дело после обнаружения шкуры краснокнижного тигра

Фото: iStock/Byrdyak

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в окрестностях села Каменушка обнаружили шкуру амурского тигра. Об этом в ночь с 5 на 6 августа сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».