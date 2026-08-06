На берегу реки в Приморье обнаружили шкуру краснокнижного тигра
Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в окрестностях села Каменушка обнаружили шкуру амурского тигра. Об этом в ночь с 5 на 6 августа сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Согласно материалу, ранее в дежурную часть МО МВД «Дальнереченский» поступил звонок о необычной находке на берегу реки «Малая Уссурка». На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли шкуру и направили её на экспертизу.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 258.1 УК РФ – незаконная добыча и хранение особо ценных животных, занесённых в Красную книгу России. Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, который поможет установить личности причастных к преступлению. Расследование в настоящий момент продолжается.
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