Жители Московской области могут принять участие в Евразийском учёте птиц
В России 3-4 октября пройдёт традиционная акция научного волонтёрства – Евразийский учёт птиц. В ней могут принять участие и жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В этом году Евразийский учет птиц включён во Всероссийский сводный календарный план мероприятий по развитию экологического образования детей и молодёжи в образовательных, а также всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях, объединениях Министерства просвещения России.
«Евразийский учёт птиц – один из самых удачных проектов народного мониторинга. Он позволяет выявить важные изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц. Это ещё и просветительская акция, которая привлекает внимание к охране пернатых. Жители Подмосковья по традиции являются одними из самых активных участников. В этом году наша область стала лидером по количеству наблюдаемых птиц – более 12 000 особей 93 видов. Надеюсь, что Московская область и в этом году останется в числе первых», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.Ежегодно в акции участвуют более 5000 волонтёров почти из всех российских регионов.
Как напомнили в министерстве, в прошлом году самыми массовыми видами в России стали сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В Подмосковье было учтено больше всего серебристых и сизых чаек, юрков, голубей и скворцов.
В этом году впервые за участие в учёте в Подмосковье модно получить волонтёрские часы на платформе. О том, как принять участие в учёте, можно узнать по ссылке.