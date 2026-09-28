Жители Московской области могут принять участие в Евразийском учёте птиц

28 сентября 2026, 12:34

оригинал Фото: istockphoto / Nataba

В России 3-4 октября пройдёт традиционная акция научного волонтёрства – Евразийский учёт птиц. В ней могут принять участие и жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





В этом году Евразийский учет птиц включён во Всероссийский сводный календарный план мероприятий по развитию экологического образования детей и молодёжи в образовательных, а также всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях, объединениях Министерства просвещения России.

«Евразийский учёт птиц – один из самых удачных проектов народного мониторинга. Он позволяет выявить важные изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц. Это ещё и просветительская акция, которая привлекает внимание к охране пернатых. Жители Подмосковья по традиции являются одними из самых активных участников. В этом году наша область стала лидером по количеству наблюдаемых птиц – более 12 000 особей 93 видов. Надеюсь, что Московская область и в этом году останется в числе первых», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.