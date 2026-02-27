В Долгопрудном волонтёры закрасили более 30 криминальных граффити
Свыше 30 граффити-объявлений о продаже наркотиков, а также призывов к насилию и мошеннических предложений закрасили участники движения «Волонтёры Подмосковья» в Долгопрудном с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята сами ищут нелегальный «уличный контент», а также приезжают по заявкам от населения. Например, 26 февраля они по просьбе местной жительницы удалили нарко-рекламу с подъезда одного из домов по Нагорной улице.
«Управляющим компаниям не всегда хватает времени следить за этим. Но волонтёрская группа быстрого реагирования приходит на помощь», — сказала директор Комплексного молодёжного центра Долгопрудного Елена Леонова.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.