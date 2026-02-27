В Долгопрудном волонтёры закрасили более 30 криминальных граффити

27 февраля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Свыше 30 граффити-объявлений о продаже наркотиков, а также призывов к насилию и мошеннических предложений закрасили участники движения «Волонтёры Подмосковья» в Долгопрудном с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребята сами ищут нелегальный «уличный контент», а также приезжают по заявкам от населения. Например, 26 февраля они по просьбе местной жительницы удалили нарко-рекламу с подъезда одного из домов по Нагорной улице.





«Управляющим компаниям не всегда хватает времени следить за этим. Но волонтёрская группа быстрого реагирования приходит на помощь», — сказала директор Комплексного молодёжного центра Долгопрудного Елена Леонова.