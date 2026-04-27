В Дмитрове приступили к сносу аварийного дома на восемь квартир
Двухэтажный дом на восемь квартир, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Дубненской улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №7 построили 59 лет назад, его общая площадь составляет более 380 квадратных метров.
«Обследование показало критический износ конструкций, поэтому здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Ранее на Дубненской улице снесли аварийных дом №5. Сейчас территорию, которую он занимал, очищают от строительного мусора.
Всего на территории Дмитровского округа выявили 690 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 414 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.