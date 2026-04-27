В Дмитрове приступили к сносу аварийного дома на восемь квартир

27 апреля 2026, 15:06

Двухэтажный дом на восемь квартир, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Дубненской улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №7 построили 59 лет назад, его общая площадь составляет более 380 квадратных метров.





«Обследование показало критический износ конструкций, поэтому здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.