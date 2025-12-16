В Королёве прокуратура защитила права жертвы телефонных мошенников
В Королёве прокуратура защитила имущественные права пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Прокуратура города провела проверку по обращению местной жительницы. Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники путём обмана и злоупотребления доверием убедили женщину снять принадлежащие ей деньги и перевести на так называемые «безопасные счета». При этом они представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов.
Для защиты прав потерпевшей прокурор города обратился в суд с исками о взыскании с 16 владельцев банковских счетов неосновательного обогащения. Общая сумма требуемых денег превысила 6,4 млн рублей.
Решениями шести городских судов разных регионов России требования прокурора города на сумму более 1,9 млн рублей были удовлетворены. Рассмотрение ещё 10 исковых заявлений контролирует прокуратура.
