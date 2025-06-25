В Детском центре Рошаля рассказали о состоянии малыша после нападения наркомана в аэропорту Шереметьево

25 июня 2025, 14:37

В центре Рошаля описали состояние малыша после нападения наркомана в аэропорту

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отрицательной динамики в состоянии двухлетнего мальчика, на которого в аэропорту Шереметьево напал пьяный наркоман, на наблюдается. Об этом сообщили в Детском клиническом центре им. Рошаля.







«Сейчас ребёнок находится в Центре Рошаля в Красногорске, где лучшие врачи занимаются его лечением. Это нейрохирурги, неврологи, реаниматологи. Маленький пациент – без отрицательной динамики. Он остаётся в искусственном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Утром врачи хотели уменьшить глубину сна, но организм мальчика отреагировал. Пришлось вернуть медикаментозный сон», – рассказали в клинике.