В Детском центре Рошаля рассказали о состоянии малыша после нападения наркомана в аэропорту Шереметьево
В центре Рошаля описали состояние малыша после нападения наркомана в аэропорту
Отрицательной динамики в состоянии двухлетнего мальчика, на которого в аэропорту Шереметьево напал пьяный наркоман, на наблюдается. Об этом сообщили в Детском клиническом центре им. Рошаля.
«Сейчас ребёнок находится в Центре Рошаля в Красногорске, где лучшие врачи занимаются его лечением. Это нейрохирурги, неврологи, реаниматологи. Маленький пациент – без отрицательной динамики. Он остаётся в искусственном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Утром врачи хотели уменьшить глубину сна, но организм мальчика отреагировал. Пришлось вернуть медикаментозный сон», – рассказали в клинике.Ранее сообщалось о ЧП в аэропорту Шереметьево, куда мальчик вместе с семьёй прилетел из Кабула вечером в понедельник. Малыша с силой кинул об пол внезапно напавший на него гражданин 31-летний Белоруссии.
Как рассказали в областном главке СКР, мужчина задержан. На допросе он рассказал, что ранее уже был судим. Летел транзитом через Москву в Минск из Каира, где до этого работал. При обыске у задержанного нашли наркотики.
По данным Mash, перед нападением мужчина употребил каирский гашиш и три бутылки виски, после чего потерял контроль над собой. Подмосковный Следственный комитет ходатайствует об аресте нападавшего.