Заставлял смотреть порно: москвича задержали за попытку изнасилования собственной дочери

25 июня 2025, 13:59

Задержан педофил, пытавшийся изнасиловать 13-летнюю дочь-школьницу

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правоохранительные органы задержали 54-летнего москвича, обвиняемого в сексуальном насилии над своей дочерью. По информации источника, ужасающие преступления происходили в квартире на Староалексеевской улице. Об этом пишет «МК».