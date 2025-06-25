Заставлял смотреть порно: москвича задержали за попытку изнасилования собственной дочери
Правоохранительные органы задержали 54-летнего москвича, обвиняемого в сексуальном насилии над своей дочерью. По информации источника, ужасающие преступления происходили в квартире на Староалексеевской улице. Об этом пишет «МК».
Мужчина воспитывал дочь один после того, как её мать была лишена родительских прав в 2016 году и вскоре скончалась.
Согласно данным следствия, в июне 2023 года, когда девочке было 11 лет, отец начал приставать к ней. Он заставлял её смотреть порнографические фильмы, при этом сам удовлетворял свои потребности. Такие ситуации повторялись несколько раз.
Недавно мужчина предпринял попытку изнасилования. Он ворвался в туалет к дочери, пригрозил ножом и начал сдирать с неё одежду. Девочке удалось вырваться, после чего она сообщила о произошедшем своей учительнице. Учитель, в свою очередь, уведомила полицию, что привело к задержанию подозреваемого.
Как стало известно, задержанный ранее имел проблемы с законом, включая уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. В настоящее время с мужчиной работают следователи.
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