В Серпухове открыли фотовыставку к 60-летию танцевального коллектива «Сильфида»
Образцовый хореографический коллектив «Сильфида» из Серпухова отмечает 60-летие, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Юбилею посвящена фотовыставка, развёрнутая в Серпуховском историко-художественном музее.
Экспозиция рассказывает об истории коллектива. Она включает архивные материалы, вещи артистов, эскизы костюмов, фото и видео выступлений и репетиций разных лет.
Коллектив был создан в 1966 году в клубе им. Ногина. Первым руководителем была Татьяна Ермилова. «Сильфида» – мифологическое существо, олицетворяющее стихию воздуха. Такое название дала ансамблю выдающийся педагог и балетмейстер Анна Домникова, которая возглавила студию в 1975-м. Сегодня дело Анны Константиновны продолжают её дочь Людмила Починская и внучка Кристина Фёдорова.
«Сильфида» – не просто танцевальный коллектив, а культурный бренд, объединяющий более 300 воспитанников. Занятия проходят в разных районах Серпухова. Ребята знакомятся с разными танцевальными жанрами, с акробатикой, изучают основы артистического интеллекта.
Об уровне хореографической и артистической подготовки говорят многочисленные победы в конкурсах, участие в телепроектах. Так, коллектив не раз побеждал на Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина. А в декабре студия выступила в Международном доме музыки в Москве с участниками команды Дружинина «КЕД».
Фотовыставка продлится до 23 февраля в музейном кафе «Музеум». Вход свободный.
Подробную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
