В Серпухове открыли фотовыставку к 60-летию танцевального коллектива «Сильфида»

22 января 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Образцовый хореографический коллектив «Сильфида» из Серпухова отмечает 60-летие, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Юбилею посвящена фотовыставка, развёрнутая в Серпуховском историко-художественном музее.