В Дмитрове снесли ветхий дом на 16 квартир

18 сентября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный жилой дом на 16 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом располагался по адресу: Ковригинское шоссе, 15. Его общая площадь составляла более 630 квадратных метров.





«Обследование показало, что из-за высокой степени физического и морального износа строительных конструкций здание утратило эксплуатационную пригодность. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.