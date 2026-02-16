В Дмитрове сотрудники ГАИ помогли эвакуировать жителей горящего многоквартирного дома

16 февраля 2026, 13:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Московской области

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России «Дмитровское» — старшие лейтенанты полиции Игорь Грибков и Артем Евсеев — приняли участие в эвакуации жителей многоквартирного дома на улице Космонавтов, где произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о ходе эвакуации.





«Во время патрулирования экипаж ДПС заметил густой дым и открытое пламя, вырывавшиеся из подъезда жилого дома. Огонь быстро распространялся, отрезая людям основной путь выхода. Не дожидаясь прибытия экстренных служб, инспекторы начали стучать в окна квартир на первом этаже, предупреждая жильцов об угрозе», — отметила Петрова.

«После прибытия подразделений МЧС и полной ликвидации пожара сотрудники убедились, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, и затем вернулись к несению службы», — добавила Татьяна Петрова.