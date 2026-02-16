Отец ударил своего трёхмесячного ребёнка ножом в живот «ради жертвоприношения»

16 февраля 2026, 12:12

Жителя Пенсильвании арестовали за нападение с ножом на трёхмесячного сына

Фото: Istock/tiero

В США мужчина напал с ножом на своего трёхмесячного сына, желая принести младенца в жертву. Об этом пишет New York Post.