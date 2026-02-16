Отец ударил своего трёхмесячного ребёнка ножом в живот «ради жертвоприношения»
В США мужчина напал с ножом на своего трёхмесячного сына, желая принести младенца в жертву. Об этом пишет New York Post.
В Пенсильвании арестовали 44-летнего Майкла Филлипса. Соседи считали его тихим и добропорядочным отцом. Однако 11 февраля Филлипс попытался несколько раз ударить ножом младшего сына.
Он ранил ребёнка один раз — в живот. Испуганная мать схватила раненого малыша и выбежала из дома. Её старший девятилетний сын побежал за помощью. Мужчина же последовал за женой на улицу, выхватил младенца из её рук и бросил в снег.
В ожидании приезда полиции и скорой помощи женщина закрывала ребёнка собой, чтобы предотвратить новые травмы. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии. Филлипс находится под стражей по обвинению в нескольких тяжких преступлениях. Суд заключил его в тюрьму округа Честер без права на залог.
