В Амурской области пьяная женщина зарезала сожителя после пощечины
В Амурской области 48-летнюю женщину приговорили к семи годам колонии общего режима за смерть сожителя. Суд также обязал её выплатить матери погибшего один миллион рублей.
О решении сообщила «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона. Подсудимую признали виновной по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На заседании она полностью признала вину и раскаялась. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл противоправное поведение потерпевшего.
По версии следствия, конфликт произошёл в сентябре 2025 года во время совместного употребления алкоголя. Между сожителями возникла ссора, мужчина ударил женщину по лицу. В ответ она взяла кухонный нож и нанесла один удар в грудь. Пострадавший скончался.
