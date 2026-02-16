Наркокурьер сбил полицейского и хотел избавиться от «груза» в Ленобласти — видео

Достижения.рф

МВД: Наркокурьер сбил полицейского и хотел избавиться от «груза» в Ленобласти
Фото: istockphoto/blinow61

На 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург в Ленобласти водитель BMW устроил побег от инспекторов ДПС. При попытке скрыться он сбил полицейского и выбросил из окна пакет с запрещённым содержимым.



Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, машину остановили для проверки, а шофер заметно нервничал. В какой-то момент он резко тронулся с места, задел инспектора и попытался уйти от преследования.



Во время погони мужчина решил избавиться от возможных улик и выбросил из окна пакет, надеясь, что это останется незамеченным. Автомобиль вскоре остановили, водителя доставили в отдел.

В выброшенном пакете нашли 40 свёртков с синтетическим наркотиком. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

