Наркокурьер сбил полицейского и хотел избавиться от «груза» в Ленобласти — видео

16 февраля 2026, 12:36

МВД: Наркокурьер сбил полицейского и хотел избавиться от «груза» в Ленобласти

Фото: istockphoto/blinow61

На 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург в Ленобласти водитель BMW устроил побег от инспекторов ДПС. При попытке скрыться он сбил полицейского и выбросил из окна пакет с запрещённым содержимым.