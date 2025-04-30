Воробьёв анонсировал финал реконструкции Каширского шоссе до конца 2026 года

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Он также поговорил с подрядчиками.
По словам главы региона, реконструкция Каширского шоссе завершится до конца будущего года. Это позволит разгрузить юг Подмосковья. На фоне быстрого развития Ленинского городского округа магистраль перестала справляться с возросшим трафиком. Из-за этого возникают пробки, и водителям приходится терять много времени. В 2022 году началась модернизация трассы. Поэтапно вводятся новые дорожные объекты и отремонтированные участки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил губернатор, важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и пассажирам общественного транспорта было удобно. По его словам, узкие дороги нужно привести в соответствие и в Ленинском городском округе, и на других территориях.
Сейчас Каширское шоссе расширяют до шести – восьми полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В мае 2023-го, на три года раньше срока, был сдан съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей Володарки, Апаринок и Петровского. А добираться в Москву стало гораздо быстрее – вместо часа всего за 20 минут.
В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в столицу стали экономить около 10 минут.
В начале этой недели заверили второй этап модернизации. С опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку. Она обеспечила свободный проезд с Каширского шоссе на Володарское, а также удобный выезд с Володарки на Каширку. Из-за светофора водители теряли там до получаса, а в пробках могли простоять в четыре раза дольше. Теперь этот участок можно проехать за 10 минут.
Он добавил, что параллельно сейчас идут работы на третьем и четвёртом этапах. Здесь будут четыре крупных искусственных сооружений, в том числе путепроводы. Работы ведут при постоянном движении машин, интенсивность превышает 40 тыс. автомобилей в сутки».
На третьем этапе в районе деревни Апаринки возведут новый путепровод через автотрассу А-105. Он заменит старый, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы. Кроме того, там появятся два подземных пешеходных перехода.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Четвёртый этап предусматривает строительство развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублёров и разворотных участков. Над Каширкой также построят путепровод, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит удобный проезд в сторону Видного, Дыдылдина, Пуговичина, Таболова, Тарычева и Петровского.
После реконструкции этого участка пропускная способность Каширского шоссе повысится на 25-30%. Время в пути в Москву и обратно уменьшится на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей Ленинского городского округа.
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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
«Каширка – это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населённые пункты, которые быстро развиваются. Наша задача – грамотно развязать все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать как в сторону области, так и обратно. К концу 2026-го мы полностью модернизируем четырёхкилометровый участок Каширского шоссе. Сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил губернатор, важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и пассажирам общественного транспорта было удобно. По его словам, узкие дороги нужно привести в соответствие и в Ленинском городском округе, и на других территориях.
Сейчас Каширское шоссе расширяют до шести – восьми полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В мае 2023-го, на три года раньше срока, был сдан съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей Володарки, Апаринок и Петровского. А добираться в Москву стало гораздо быстрее – вместо часа всего за 20 минут.
В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в столицу стали экономить около 10 минут.
В начале этой недели заверили второй этап модернизации. С опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку. Она обеспечила свободный проезд с Каширского шоссе на Володарское, а также удобный выезд с Володарки на Каширку. Из-за светофора водители теряли там до получаса, а в пробках могли простоять в четыре раза дольше. Теперь этот участок можно проехать за 10 минут.
«Было переустроено 20 км сетей связи, более 8 км высоковольтных линий, построено два путепровода и шесть съездов общей протяжённостью 2,2 км. Это позволило ликвидировать светофор на Каширском шоссе при повороте на Володарское. Всё это значительно сократило время в пути для автомобилистов, и сейчас мы уже не видим здесь пробок», – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурному строительству АО «СтройТрансГаз» Александр Чернов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что параллельно сейчас идут работы на третьем и четвёртом этапах. Здесь будут четыре крупных искусственных сооружений, в том числе путепроводы. Работы ведут при постоянном движении машин, интенсивность превышает 40 тыс. автомобилей в сутки».
На третьем этапе в районе деревни Апаринки возведут новый путепровод через автотрассу А-105. Он заменит старый, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы. Кроме того, там появятся два подземных пешеходных перехода.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Четвёртый этап предусматривает строительство развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублёров и разворотных участков. Над Каширкой также построят путепровод, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит удобный проезд в сторону Видного, Дыдылдина, Пуговичина, Таболова, Тарычева и Петровского.
После реконструкции этого участка пропускная способность Каширского шоссе повысится на 25-30%. Время в пути в Москву и обратно уменьшится на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей Ленинского городского округа.
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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
Лора Луганская