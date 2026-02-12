В Дмитрове волонтёры и полицейские напомнили правила безопасности на железной дороге
В Дмитрове сотрудники линейного отдела полиции и волонтёры Подмосковья провели совместный профилактический рейд. Они напомнили жителям и гостям муниципалитета, почему железная дорога требует строгого соблюдения правил, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского муниципального округа.
Пассажирам на платформах разъяснили, чем опасны спешка, наушники и попытки сократить путь. Волонтёры и полицейские раздавали информационные листовки, отвечали на вопросы и призывали не рисковать жизнью ради нескольких секунд.
«Участники рейда повторили основные правила. На платформе нельзя заступать за ограничительную линию. Пересекать пути можно только по переходам и на разрешающий сигнал. Перед переходом через пути нужно обязательно снимать наушники и убирать мобильный телефон. Недопустимо использовать железнодорожные ветки как пешеходные маршруты. Обнаружив подозрительные предметов, следует не приближаться к ним, а сразу сообщить полиции», – отметили в пресс-службе.
Организаторы акции обратили особое внимание на случаи вмешательства посторонних в работу транспорта. Они подчеркнули, что любые противоправные действия на объектах железной дороги угрожают безопасности людей и влекут уголовную ответственность.