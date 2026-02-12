В Дмитрове волонтёры и полицейские напомнили правила безопасности на железной дороге

12 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

В Дмитрове сотрудники линейного отдела полиции и волонтёры Подмосковья провели совместный профилактический рейд. Они напомнили жителям и гостям муниципалитета, почему железная дорога требует строгого соблюдения правил, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского муниципального округа.





Пассажирам на платформах разъяснили, чем опасны спешка, наушники и попытки сократить путь. Волонтёры и полицейские раздавали информационные листовки, отвечали на вопросы и призывали не рисковать жизнью ради нескольких секунд.

«Участники рейда повторили основные правила. На платформе нельзя заступать за ограничительную линию. Пересекать пути можно только по переходам и на разрешающий сигнал. Перед переходом через пути нужно обязательно снимать наушники и убирать мобильный телефон. Недопустимо использовать железнодорожные ветки как пешеходные маршруты. Обнаружив подозрительные предметов, следует не приближаться к ним, а сразу сообщить полиции», – отметили в пресс-службе.