В Дмитрове врачи три дня спасали подростка с поражёнными вейпом лёгкими
Медики Дмитровской больницы врачи спасли жизнь 16-летнего подростка, получившего тяжёлое поражение лёгких из-за курения вейпа. Об этом рассказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
Юношу в тяжёлом состоянии привезла в стационар скорая помощь. Пациенту было тяжело дышать. У него не было ни температуры, ни признаков простуды, ни другой инфекции, но лёгкие не пропускали воздух.
«История, которая должна заставить задуматься каждую семью. «Безобидный пар» едва не стоил подростку жизни. Диагноз – острый химический пневмонит. Два года парень каждый день курил вейп и был уверен, что это безобидно. А потом его организм отравился парами глицерина и пропиленгликоля», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Медики боролись за восстановление газообмена пострадавшего трое суток. По словам главы, пропитанный токсинами организм с трудом откликался на терапию. Лишь на четвёртый день состояние подростка стабилизировалось, и его перевели в педиатрическое отделение.
«Врачи всё чаще сталкиваются с тем, что подростки травят лёгкие «безобидным паром», а потом попадают в реанимацию в тяжёлом состоянии. И это не единичный случай», – добавил Шувалов.Он призвал родителей поговорить с детьми и объяснить им, что внутри вейпа – не водяной пар, а настоящее химическое оружие замедленного действия.