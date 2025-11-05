В Дмитрове задержали мужчину со спрятанными в музыкальной колонке наркотиками

05 ноября 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Жителя Ярославля задержали подмосковные полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчина ехал в такси, когда автомобиль остановили у деревни Каменка Дмитровского округа для проверки документов.





«Пассажир сильно нервничал и вёл себя подозрительно. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него в рюкзаке музыкальную колонку, внутри которой находились два полимерных свёртка с веществом», — говорится в сообщении.