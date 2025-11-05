В Дмитрове задержали мужчину со спрятанными в музыкальной колонке наркотиками
Жителя Ярославля задержали подмосковные полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчина ехал в такси, когда автомобиль остановили у деревни Каменка Дмитровского округа для проверки документов.
«Пассажир сильно нервничал и вёл себя подозрительно. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него в рюкзаке музыкальную колонку, внутри которой находились два полимерных свёртка с веществом», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое одного из свёртков. Оказалось, что вещество является метадоном общей массой более 120 граммов. Хозяин колонки рассказал, что хранил наркотик для дальнейшей продажи.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».