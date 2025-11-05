05 ноября 2025, 16:49

DPA: Убивший 10 пациентов медик получил пожизненное в ФРГ

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Суд города Ахен (ФРГ) приговорил к пожизненному заключению медбрата, признанного виновным в убийстве десяти пациентов и покушении на ещё 27 человек. Об этом сообщает DPA.