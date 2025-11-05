Убивший 10 пациентов медик получил пожизненное в ФРГ
Суд города Ахен (ФРГ) приговорил к пожизненному заключению медбрата, признанного виновным в убийстве десяти пациентов и покушении на ещё 27 человек. Об этом сообщает DPA.
44‑летний обвиняемый совершал смертельные инъекции в паллиативном отделении больницы в Вюрзелене (федеральная земля Северный Рейн‑Вестфалия) в 2023–2024 годах. По версии обвинения, мотивом были стремление к тишине и покою во время ночных смен.
Мужчину арестовали в июле 2024 года по первоначальному подозрению в 11 попытках убийства.
В ходе следствия всплывали новые эпизоды. В середине февраля прокуратура Ахена предъявила обвинение в пяти убийствах и 25 покушениях, а затем добавила и дополнительные, в результате чего суммарное число инкриминируемых преступлений выросло.
Читайте также: